Dopo essersi concentrati per lungo tempo sugli obiettivi a centrocampo, i rossoneri ora tornano a pensare anche alla difesa.

Il mercato del Milan si muove su più fronti, occhi puntati naturalmente su Renato Sanches e Charles De Ketelaere, ma la pausa su quest’ultimo induce a spostare le attenzioni anche su altri reparti.

IM_Antonio_Conte

Il belga infatti sarà impegnato nella SuperCoppa del suo paese per cui la trattativa riprenderà ad inizio settimana prossima: il nuovo profilo seguito dai rossoneri per la difesa è Japhet Tanganga, classe 1999 del Tottenham. Secondo Sky Sport i dirigenti del Diavolo hanno già contattato i colleghi londinesi; l’inglese non rientrerebbe nei piani di Conte. Inoltre è stato proposto anche Georginio Wijnaldum che è fuori dal progetto del Paris Saint Germain ma ha un ingaggio molto alto.

