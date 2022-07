Il club bavarese punta forte sul difensore olandese ma per il momento non c’è accordo con i bianconeri.

Il Bayern Monaco ha messo in cima alla lista delle priorità del mercato in entrata Matthijs De Ligt: i tedeschi hanno l’accordo col giocatore ma manca quello con la Juventus. Il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic ha parlato così dello stato delle cose alla Bild.

Arrivabene Nedved

“Abbiamo avuto due colloqui, ora dobbiamo essere pazienti e vedere cosa succede. Per me era importante sedersi a un tavolo con Arrivabene, Cherubini e Nedved: sono stato alla Juventus per 4 anni da calciatore e ho mantenuto un buon rapporto con il club. Abbiamo avuto due colloqui, ma adesso dobbiamo essere pazieni e vedere cosa succede. Faremo il meglio per il Bayern“.

