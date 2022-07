Questo il post social di Koulibaly che ha deciso di non rinnovare e di trasferirsi al Chelsea, ecco le parole dell’ex Napoli.

Ecco le parole d’addio di Koulibaly espresse su Instagram, ecco il post dell’ex Napoli ora al Chelsea: “1 giugno 2014, una data indimenticabile: il mio arrivo a Napoli, l’inizio di una storia di amore puro. Ero un ragazzo timido, ma con tanta voglia di dimostrare al mondo che potevo farcela! Vittorie, sconfitte, gioie, delusioni. Troppe emozioni vissute insieme: impossibile sintetizzarle. Ma conservo tutto: nella mia mente, nel mio cuore.“

Aggiunge il centrale: “A Napoli sono nati i miei due figli. Ho incontrato persone che saranno per sempre parte della mia vita e che hanno fatto sentire a Casa me e la mia famiglia: dal primo all’ultimo momento.

Grazie a te, Napoli, sono diventato l’uomo che sono oggi.“

Saluta anche il presidente: “Grazie al club, al Presidente, agli allenatori, a tutti miei compagni di squadra e a tutte le persone con cui ho avuto il piacere di lavorare in questi anni. Grazie, Napoli e Napoletani, per tutto l’amore che ci siamo dati. Io sono orgoglioso di averti onorato con tutto me stesso e continuerò, all’infinito, a portarti nel cuore e a nutrire per te uno dei sentimenti per me più importanti: il rispetto.“

Conclude il centrale difensivo: “Sei stata, per me, tutto. Ora sento di dover partire e rimettermi in gioco: è il tempo di una nuova avventura. Forza Napoli Sempre“.

