Il giornalista Bucchioni interviene a Tuttomercatoweb per parlare della situazione Dybala e dell’Inter. Ecco le parole anche di Di Napoli.

Intervenuto a Tuttomercatoweb, parla il giornalista Bucchioni della situazione Dybala anche in chiave in Inter: “Una telefonata di Spalletti ha fatto vacillare Paulo Dybala, forse ha capito che Napoli è la piazza ideale per rilanciarsi: ADL vuole portarlo in azzurro. Il contatto c’è stato, e se prima l’Inter è in vantaggio ora deve guardarsi le spalle.“

Paulo Dybala-Nicolo’ Barella

Parla anche Arturo Di Napoli a TMW nella trasmissione Maracanà dove discute di Dybala: “Dybala deve capire qual è la sua reale dimensione. Si è creata intorno a lui una grande confusione ed è lui che ne paga le conseguenze. A Napoli uno come lui accenderebbe l’entusiasmo, si rilancerebbe in pieno.” Conclude così.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG