Nuovo “ribaltone” in casa Milan, nel mirino il talento da 35 milioni: “pronta” la mossa a sorpresa per il campione della Serie A

Nuovo “ribaltone” in casa Milan, nel mirino il talento da 35 milioni. Ibra prepara una mossa che potrebbe ribaltare le gerarchie a Milanello.

Il Milan, dopo un mercato di gennaio decisamente roboante, sembra già intenzionato a pianificare il futuro, in particolare un mercato estivo che potrebbe essere ancora più ricco di quello invernale appena concluso. Si vocifera che il Club goda di un diritto di prelazione per un super talento dal curriculum internazionale, uno di quei profili che potrebbero davvero far fare il salto di qualità alla squadra. Ma non finisce qui: il Milan avrebbe già messo nel mirino un altro talento del nostro campionato, valutato 35 milioni di euro, segnando un ulteriore passo verso il rafforzamento della rosa.

Un nuovo talento nel mirino del Milan

Nel mirino del Milan sarebbe finito uno dei giocatori che più di altri si sono messi in mostra in Serie A. Il giocatore è stato valutato 35 milioni di euro, e il club rossonero potrebbe riuscire a chiudere un colpo dall’alto impatto economico attraverso una cessione estiva che potrebbe portare nelle casse della società circa 25 milioni. La qualificazione alla prossima Champions League potrebbe risultare decisiva per convincere il giocatore ad accettare la destinazione rossonera, offrendo al Milan la possibilità di rafforzarsi ulteriormente e di fare un salto di qualità che potrebbe rivelarsi fondamentale per il futuro.

Le grandi manovre per il talento della Serie A

La qualificazione alla Champions League è cruciale per Milan e Lazio, con impatti significativi sul mercato. Il Milan potrebbe avere risorse da investire in acquisti importanti, mentre per Gila giocare la massima competizione europea è un obiettivo fondamentale. Il suo futuro potrebbe dipendere dalla qualificazione della Lazio, con il risultato della Serie A determinante per il suo destino. Il valore di Gila è stimato a 35 milioni di euro, ma il Milan – aggiunge Milanlive.it – potrebbe inserire una contropartita tecnica per rendere l’affare più sostenibile. L’idea è cedere uno tra Tomori e Thiaw – entrambi valutati 25 milioni – permettendo così l’acquisto del difensore spagnolo.

