Il Milan scende in campo contro il razzismo: la netta presa di posizione del Club rossonero. L’ultimo report è decisamente molto forte.

Il Milan ha compiuto un importante passo avanti nella lotta contro la discriminazione, un tema ancora molto presente sia negli stadi che sui social. In occasione del Safer Internet Day, il club ha condiviso i risultati di un’indagine approfondita sui propri profili social. Il club ha lavorato per migliorare la sicurezza e l’inclusività delle proprie piattaforme digitali, perseguendo due obiettivi principali: promuovere valori positivi e contrastare ogni forma di discriminazione. Dal 1 luglio 2024 al 31 gennaio 2025, il Milan ha analizzato quasi 2,5 milioni di commenti provenienti da Instagram, TikTok, Facebook e YouTube, cercando di identificare e affrontare i contenuti dannosi.

I dati dell’indagine e l’analisi dei commenti

Il Milan vanta un seguito globale di oltre 500 milioni di appassionati, con una presenza significativa sui social media: 17,4 milioni di follower su Instagram, 19,2 milioni su TikTok, 28 milioni su Facebook e 2 milioni su YouTube. L’analisi condotta ha mostrato un aumento dei commenti razzisti rispetto allo scorso anno, nonostante gli sforzi per combattere la discriminazione. In particolare, si è riscontrata una crescita del 20% dei commenti di stampo razzista, mentre i contenuti abilisti e omofobici sono diminuiti. Il club ha registrato commenti offensivi anche legati a xenofobia, sessismo, islamofobia, antisemitismo e transfobia, ma con percentuali inferiori.

Le piattaforme e la moderazione dei contenuti

Per garantire un ambiente digitale sicuro, il Milan ha implementato un sistema di moderazione basato sull’intelligenza artificiale (AI), che filtra i contenuti discriminatori attraverso l’uso di parole chiave. Dal 2019, il club ha collaborato con una cybersecurity company per migliorare la prevenzione e la moderazione dei commenti. Nel periodo in esame, oltre 30.000 contenuti sono stati moderati, di cui 24.000 rimossi automaticamente come spam e più di 6.000 commenti intolleranti moderati manualmente. TikTok si è rivelata la piattaforma con il maggior numero di commenti (41%), ma con una percentuale minore di contenuti offensivi rimossi (14%). Instagram e Facebook sono risultate le piattaforme con il più alto tasso di commenti eliminati. Nonostante i progressi, il lavoro per combattere la discriminazione continua.

