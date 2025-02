Milan, obiettivo da sogno in uscita dall’Arabia: questa mattina l’ultima indiscrezione di mercato

Milan al lavoro per rinforzare la difesa: un profilo di grande esperienza, oggi protagonista in Arabia Saudita, potrebbe presto entrare nel mirino dei rossoneri.

Il calciomercato invernale ha chiuso i battenti da poco più di una settimana ma, in casa Milan, tutti sono già proiettati con la mente alla prossima sessione estiva. C’è la sensazione che gli investimenti effettuati dalla proprietà tra gennaio e inizio febbraio non saranno gli unici. Anche tra giugno e agosto, infatti, il club di Via Aldo Rossi metterà mano al portafoglio per rendere la rosa a disposizione di Sérgio Conceição ancora più forte. E, magari, maggiormente rispondente alle caratteristiche richieste dall’allenatore portoghese.

Acquisti e strategie

Con l’innesto di Kyle Walker nel ruolo di terzino destro, di Warren Bondo in mediana, di Andrea Sottil, João Félix e Santiago Giménez in attacco nell’ultimo calciomercato “di riparazione”, senza dubbio il Milan è ora più forte e completo in ogni reparto. Certo, in estate dovranno essere riscattati Walker (5 milioni di euro) e Sottil (10) rispettivamente da Manchester City e Fiorentina. Nonché trattato un affare ‘ex novo’ con il Chelsea per João Félix, in rossonero solo in prestito secco, ma le prospettive sono buone.

Obiettivi e nuove idee

All’organico del Milan, però, manca ancora qualcosa. Un nuovo difensore centrale (favorito António Silva del Benfica), nel caso in cui fosse ceduto Fikayo Tomori. Un terzino sinistro che possa svolgere il ruolo di vice di Theo Hernández. Ma anche un centrocampista in più, come Samuele Ricci del Torino, visto che Ruben Loftus-Cheek potrebbe salutare la compagnia. Poi un esterno offensivo che possa rimpiazzare Samuel Chukwueze. Ma la campagna acquisti estiva del Milan non si esaurirebbe mica così.

Possibile colpo in difesa

Stando a quanto riportato da fichajes.net, il Milan avrebbe già iniziato a valutare alternative nel caso in cui Kyle Walker non venisse confermato per la prossima stagione. Tra i nomi seguiti con interesse c’è Joao Cancelo, attualmente sotto contratto con l’Al Hilal in Arabia Saudita. Il laterale portoghese, con esperienze in top club come Inter, Juventus, Barcellona e Manchester City, garantirebbe qualità ed esperienza alla difesa rossonera. L’ipotesi è ancora in fase di valutazione, ma non va esclusa. Anche Manchester United e Aston Villa seguono attentamente la situazione.

