“Offerta irrinunciabile” del Real al Milan, Ancelotti prepara lo “sgarbo”: la stella rossonera può lasciare a giugno

Il Milan, dopo la convincente vittoria contro l’Empoli, è pronto ad affrontare una sfida fondamentale in Champions League questa sera a Rotterdam contro il Feyenoord. Gli uomini di Conceição sono chiamati a confermare i progressi visti dopo il mercato, che ha rinforzato significativamente la squadra. E nonostante la chiusura del mercato a gennaio, la dirigenza rossonera non si ferma: in queste ultime ore è emerso un retroscena interessante. Il Milan avrebbe un’opzione per giugno per portare a San Siro un grande campione, un profilo destinato a scatenare l’entusiasmo dei tifosi rossoneri.

Dal mercato di gennaio al nuovo pilastro della rosa rossonera

Pavlovic, che si è guadagnato un posto da titolare nel Milan allenato da Sergio Conceicao, è diventato uno dei pilastri della difesa rossonera. La sua capacità di leggere il gioco, la forza fisica e la maturità difensiva nonostante la giovane età gli hanno permesso di farsi notare in Serie A. Il Milan, tuttavia, non ha intenzione di cedere il difensore facilmente. Dopo aver investito circa 18 milioni di euro per acquistarlo la scorsa estate, il club rossonero ha fissato un prezzo di partenza superiore ai 30 milioni di euro per lasciar partire il giocatore. La dirigenza del Milan sembra determinata a trattenere Pavlovic, a meno che non arrivi un’offerta ben superiore al valore attuale del difensore.

Ancelotti tenta lo “sgarbo” al Milan: il rossonero nel mirino

Il Real Madrid, consapevole dell’importanza di Pavlovic nella retroguardia del Milan, potrebbe scombinare i piani rossoneri con un’offerta da circa 35 milioni di euro. Questa proposta sarebbe una cifra importante per il Milan, che potrebbe valutare la cessione se fosse conveniente dal punto di vista economico. In caso di trasferimento, la dirigenza milanista sarebbe pronta a reinvestire il ricavato per migliorare ulteriormente la rosa, cercando nuovi rinforzi per le posizioni che necessitano di attenzione. L’eventuale incontro tra le due parti, previsto al termine della stagione in corso, potrebbe essere decisivo per capire se il Real Madrid riuscirà a concludere l’affare e a portare Pavlovic a Madrid.

