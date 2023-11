Il consiglio comunale di Milano si è rivolto al sindaco Giuseppe Sala riguardo lo stadio il nuovo San Siro: il comunicato

Attraverso una nota ufficiale, il consiglio comunale di Milano si appella al sindaco Giuseppe Sala riguardo la delicata questione dello stadio di Inter e Milan, San Siro.

IL COMUNICATO – Continuare a ripetere che vorrebbe fare un incontro in consiglio comunale con le squadre, senza però convocarle, fa capire come il primo cittadino sia, da una parte, disinteressato al tema avendo già perso la partita, e dall’altra, privo di ogni tipo di considerazione da parte di Milan e Inter che lo snobbano bellamente.

Il documento è passato con 26 sì e un solo voto contrario (quello di Enrico Fedrighini della Lista Sala), mentre i Verdi non hanno partecipato. Invita Sala a «fare tutto ciò che è in suo potere per far sì che i club continuino a competere in uno stadio a Milano», a «convocare in aula Milan e Inter» e «in ogni ipotesi progettuale» a «intraprendere un percorso per la rigenerazione dell’area stadio San Siro, aumentando infrastrutture e posti auto e, in caso di esito negativo del ricorso, del Meazza stesso, per renderlo poli funzionale e fruibile tutto l’anno.

Sull’allarme criminalità Sala dà la colpa ai media e sul pasticcio stadio attacca Inter e Milan. É un sindaco nel pallone, livoroso, pasticcione e in fuga dalle responsabilità» commenta la Lega. Per il capogruppo Filippo Barberis e il consigliere Pd Bruno Ceccarelli «è importante che il messaggio che arriva a gran voce dall’aula venga ascoltato dai club, vogliamo che restino a Milano.

