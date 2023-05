Gianni Dragoni, giornalista de Il Sole 24 Ore, parla così della questione nuovo stadio del Milan. Le sue dichiarazioni

Gianni Dragoni, giornalista de Il Sole 24 Ore, parla così della questione nuovo stadio del Milan. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb.

«È possibile che Scaroni conosca già le cifre della questione. Il 30 giugno si chiude la stagione e il bilancio. Lo scorso anno il Milan aveva una perdita di 75 milioni e l’anno prima ancora poco meno di 100. C’è una crescita. La Champions League ha dato una spinta importante ai ricavi. Il monte ingaggi è lievitato ma non così tanto da compromettere il bilancio. Prima i risultati si fanno e poi si annunciano ma forse Scaroni voleva portare entusiasmo. La questione stadio è legata anche a questioni di concessioni. Per lo stadio si è parlato di almeno 500 milioni di investimento. Bisogna capire che cosa si intende per stadio. Molto spesso, infatti, non si pensa solo allo stadio. Nel progetto c’era un forte sviluppo o comunque una forte speculazione immobiliare. Entrambe le squadre milanesi si sentono molto ambiziose anche per i risultati. Non è detto che siano destinate ad andare avanti sempre in due. Credo che il discorso di investimento venga soprattutto dall’occhio di un grande guadagno. Andrebbe fatto uno sguardo complessivo e non solo del calcolo economico comunque».

