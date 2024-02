Nuovo stadio Milan, il sindaco di San Donato: «Se non ci sarà questa cosa non voteremo a favore». Le parole dopo l’incontro

Dopo l’incontro tra il sindaco e i cittadini di San Donato avvenuto questa sera per analizzare il possibile progetto del nuovo stadio del Milan, il primo cittadino Squeri ha parlato ai media presenti. Queste le sue parole.

PAROLE – «Se tutto è già deciso? No. Se non si sviluppa una mobilità su rotaia che possa agevolare l’arrivo delle persone allo stadio, quando torneremo in consiglio comunale non saremo disponibili a votare a favore. La legge non prevede un referendum per una variante al Piano di Governo del Territorio, a maggior ragione per un progetto privato. Per come viene descritto qui, lo stadio equivale a criminalità, malavita, spaccio di droga, code, inquinamento. Se fosse così come dite voi, mi chiedo: allora perché a Milano sono preoccupati che due squadre vadano via da San Siro?».

The post Nuovo stadio Milan, il sindaco di San Donato: «Se mancherà questa cosa non voteremo a favore» appeared first on Milan News 24.

