Nuovo stadio Roma, il CEO giallorosso Berardi conferma la presentazione dello studio di fattibilità presso il comune

Pietro Berardi, CEO della Roma, ha parlato al termine dell’incontro in Campidoglio per la presentazione dello studio di fattibilità del nuovo stadio.

LE PAROLE – «Oggi è stata una giornata molto importante per il club, abbiamo presentato lo studio di fattibilità, di cui sono molto orgoglioso. Vorrei ringraziare molto sia il Sindaco Roberto Gualtieri che la sua squadra di lavoro. E’ stato un vero e proprio lavoro di squadra, oggi abbiamo presentato un’idea di come potrebbe essere il nuovo stadio, ma non solo per i tifosi della Roma, ma per la città intera. Nelle nostre idee avrà vita tutto l’anno e non solo durante le partite».

L’articolo Nuovo stadio Roma, Berardi conferma: «Presentato lo studio di fattibilità» proviene da Calcio News 24.

