Okafor disponibile per la trasferta di Napoli? Le condizioni dell’attaccante del Milan in vista dell’impegno di domani

Domani sera il Milan è atteso dalla grande sfida del Maradona contro il Napoli di Garcia. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Okafor.

L’attaccante svizzero, rientrato in gruppo, partirà per la spedizione partenopea con il resto della squadra domani mattina e sarà una valida alternativa in attacco sia nel ruolo di esterno sinistro che come punta centrale.

