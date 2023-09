Noah Okafor è pronto a prendersi la titolarità dell’attacco del Milan: lo svizzero vuole dimostrare questa cosa a Pioli

Come riportato da Tuttosport, la grande novità del Milan per la sfida di domani contro il Verona a San Siro potrebbe essere l’impiego di Noah Okafor da centravanti.

Lo svizzero, che finora ha collezionato 70 minuti complessivi, dovrebbe far rifiatare Giroud, reduce dagli 80 minuti nel derby e dai 90 e oltre col Newcastle, e sarebbe nettamente in vantaggio su Jovic per comporre il tridente con Pulisic e Leao. L’ex Salisburgo vuole dimostrare di poter agire da centravanti e non solo da vice Leao: l’occasione è di quelle ghiotte.

The post Okafor si candida: lo svizzero vuole dimostrare una cosa precisa a Pioli appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG