Il Milan si sta muovendo sul calciomercato per capire come rinforzare la difesa dopo la partenza di Gabbia. Resta vivo l’interesse per Omobamidele

Dopo la partenza di Gabbia, andato al Villarreal, il Milan sta capendo come muoversi sul calciomercato per rinforzare la difesa.

In tal senso come riportato da Sportmediaset resta vivo l’interesse per Andrew Omobamidele, difensore del Norwich classe 2002.

