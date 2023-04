André Onana ha parlato così nel prepartita di Inter-Benfica, rispondendo anche alle domande sullo scontro in allenamento con Brozovic

Intervenuto ai microfoni di Prime Video nel prepartita di Inter-Benfica, André Onana ha parlato anche dello scontro avvenuto in allenamento con Brozovic.

LE PAROLE DI ONANA –: «Carico? Sì, sempre. Tutti sono grandi protagonisti. La mia idea è solo quella di giocare per vincere, quello che dobbiamo fare oggi. Mi dà più carica giocare a Milano come Maignan? Sono molto concentrato sulla partita di oggi. Conosco bene Maignan, è un grande portiere ma non voglio parlarne. Con Brozovic? L’ho fatto apposta, era lo show dell’allenamento, ma siamo grandi amici. Adesso il nostro compito è rendere felici i nostri tifosi».

L’articolo Onana: «Brozovic? Era lo show dell’allenamento, siamo grandi amici» proviene da Inter News 24.

