Onana, distanza di 5 milioni tra Inter e United. Già oggi la fumata bianca per il portiere camerunese?

C’è grande fiducia in tutte le parti in causa per la felice chiusura della trattativa: è di ieri il rilancio dello United che ha messo sul piatto 50 milioni totali (45 cash più 5 di bonus).

Non bastano ancora, ma ci stiamo avvicinando al punto d’incontro: quando i Red Devils porteranno a 50 la quota fissa, l’ok dell’Inter arriverà. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Onana, distanza di 5 milioni tra Inter e United. Già oggi la fumata bianca proviene da Inter News 24.

