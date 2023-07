Matteo Barzaghi ha svelato un retroscena riguardante il primo giorno di allenamento di Onana all’Inter: il portiere triste di lasciare i nerazzurri

L’Inter si appresta a salutare Onana, ma il portiere, come riportato da Matteo Barzaghi in collegamento a Sky Sport 24, non è indifferente riguardo all’addio ai nerazzurri:

«Oggi tutti gli occhi erano su André, che era qui già alle 9.20. I tifosi gli hanno chiesto di restare, naturalmente. Lui certamente è felice di poter andare allo United dove avrà un miglioramento economico anche, ma è un pochino triste perché a Milano si è trovato molto bene, con due coppe, la finale di Champions, un feeling con tutti fantastico, città, società e giocatori. In un futuro lontano spera anche di tornare, chi lo sa».

