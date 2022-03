Il portiere dell’Ajax Andre Onana ha confessato perché andare via dall’Olanda come svincolato; il camerunese giocherà nell’Inter.

Andre Onana si appresta a giocare le ultime gare con la maglia dell’Ajax, probabilmente sarà titolare anche stasera in Champions League; l’estremo difensore ha chiarito al De Telegraaf perché lascerà il suo attuale club. “Durante la mia squalifica abbiamo avuto cinque o sei incontri, ma non abbiamo trovato un accordo sul mio ingaggio”.

Pallone Champions League

“L’Ajax mi ha offerto la metà dello stipendio durante la mia squalifica, ma non è stata l’unica cosa che non mi è piaciuta. Per questo ho deciso di interrompere le trattative. Se ci penso, fa ancora male, ma voglio che i tifosi sappiano la verità. Mi sono già messo in mostra su questo palco, sono diventato uno dei migliori portieri del mondo nell’Ajax e questo mi dà qualcosa a cui aggrapparmi per la partita contro il Benfica“.

