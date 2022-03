L’allenatore del Villareal Unai Emery si p detto contento di affrontare questo tipo di partite ammettendo che la squadra è sfavorita.

Unai Emery ha presentato il match di stasera di Champions League contro la Juventus in conferenza stampa. “Abbiamo dimostrato di essere capaci di competere e di reagire, pareggiando la gara d’andata. Abbiamo mostrato le nostre qualità, il ritorno non cambia la storia, però: loro sono favoriti, sono tra i candidati a vincere la Champions per la loro storia e per quello che rappresentano”.

Champions League

“Però noi ci vogliamo provare, vogliamo dimostrare di meritare questo posto. Vogliamo mettere un’altra pietra nel nostro percorso: la voglia è quella di vincere, la gente è fiduciosa, andiamo a Torino con l’intenzione di essere protagonisti. Sappiamo che non è una finale. Loro sono i favoriti, sappiamo che possiamo perdere ma dobbiamo concentrarci anche su altri aspetti. Abbiamo preparato la gara con fiducia, rispettiamo l’avversario e dobbiamo giocar bene per vincere. Spero che ci riusciremo, la base per farlo c’è, siamo ottimisti“.

