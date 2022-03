Il centrocampista del Villareal Dani Parejo elogia l’attaccante Dusan Vlahovic della Juventus e indica cosa bisogna fare per battere i bianconeri.

Dani Parejo ha parlato ad AS del match di stasera contro la Juventus di Champions League dopo aver segnato all’andata. “Vlahovic è un giocatore che vale 75-80 milioni e che di certo fa la differenza. Giocava nelle Fiorentina, una buona squadra che però non ha lottato negli ultimi anni per giocare in Europa League o Champions. Negli ultimi anni lui ha fatto tanti gol e secondo me è tra i 3-4 attaccanti più forti del mondo. Quando giochi la Champions League ti capita di trovarti ad affrontare giocatori così forti”.

Juventus Stadium

“Lui è di certo un pensiero per la nostra difesa, fermarlo sarà una grande sfida per noi. Sarà forse più forte individualmente rispetto a noi, ma la nostra forza è la squadra. Il gruppo, il lavoro di squadra ci rende migliori di lui e possiamo fermarlo. All’interno di una partita ci sono molti momenti, una giocata cambia il gioco, quindi devi sempre essere dentro mentalmente. Devi tenere duro, qualunque cosa accada. Guarda l’andata, hanno segnato nel primo minuto e ha cambiato tutto. Dobbiamo essere preparati fisicamente e, soprattutto, mentalmente per quello che può accadere. Ce la giochiamo in una partita, è una finale e dobbiamo vincere o andare ai rigori“.

