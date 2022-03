Stasera alle 21 si gioca Lille-Chelsea, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Il club londinese è andato in Francia in pullman per via delle sanzioni che hanno colpito il presidente Roman Abramovich; la squadra di Tuchel parte da un vantaggio di 2 reti maturato all’andata. Ecco le probabili formazioni.

LILLE (4-4-2): Jardim; Celik, Botman, Fonte, Djalo; Weah, B. André, Xeka, Bamba; Ben Arfa, J. David. Allenatore: Gourvennec. A disposizione: Grbic, Gudmundsson, Bradaric, Gomes, Zhegrova, Onana, Burak Yilmaz, Lihadj. Indisponibili: Renato Sanches. Squalificati: nessuno. Diffidati: Burak Yilmaz, Fonte.

CHELSEA (3-4-1-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Kovacic, M. Alonso; Mount, Havertz; Lukaku. Allenatore: Tuchel. A disposizione: Kepa, Chalobah, James, Sarr, Jorginho, Pulisic, Loftus-Cheek, Saul, Ziyech, Werner, Hudson-Odoi. Indisponibili: Chilwell. Squalificati: nessuno. Diffidati: Loftus-Cheek.

