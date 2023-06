ONoiOAllegri: i tifosi della Juventus lanciano il nuovo hashtag sui social per esprimere il loro desiderio di cambiare allenatore

Allegri sì o Allegri no? Questo è il quesito principale in questi giorni in casa Juventus, con il futuro del tecnico bianconero che verrà definito dopo le valutazioni post Udinese.

Intanto, coloro che sono contrari alla permanenza dell’allenatore sulla panchina della Vecchia Signora, hanno lanciato un nuovo hashtag sui social: ONoioAllegri.

