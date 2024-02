Francesco Oppini ha parlato del fatto che Hakan Calhanoglu avrebbe dovuto saltare la gara con la Juve

Il noto tifoso della Juve, Francesco Oppini, su Twitch, ha parlato della presenza di Hakan Calhanoglu nel match tra l’Inter e i bianconeri

PAROLE – «Uno dei migliori in campo non doveva giocare, Calhanoglu: con le regole nuove, dato che era diffidato e ha preso un giallo con la Lazio. Poi in Supercoppa italiana se avesse preso l’espulsione con il Napoli, cosa che doveva accadere nel primo tempo, avrebbe dovuto saltare pure Inter-Juventus oltre che a Fiorentina-Inter. Per non parlare di Sommer che a Firenze rispetto a Maignan, non prende il rosso perché a Genova fa una roba simile ma là è rosso e qui non lo è. Parliamo solo di Calhanoglu, però capisco che dia fastidio perché in effetti, quei 4 punti con cui l’Inter è in vantaggio è grazie anche a Genoa-Inter, Inter-Verona e Napoli-Inter».

