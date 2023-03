Oppini incredulo: «Fagioli non convocato da Mancini? Una barzelletta». Le parole sui talenti bianconeri

Francesco Oppini, a Radio Bianconera, ha commentato così gli ultimi temi in casa Juve.

OPPINI – «Bianconeri non convocati? È una barzelletta. Non esiste che convochi Retegui e lasci Locatelli, Miretti, Fagioli, Gatti e Kean a casa. Verratti è sopravvalutato da anni, Jorginho non è più quello di prima, lasciando a casa quelli della Juve vuol dire che vuoi farti male da solo. Di Maria rimarrà? Tutto dipenderà dalla famiglia. Per lui è fondamentale la loro scelta. So che si trova molto bene a Torino, se la stagione finirà in modo decente i discorsi sono più facili. Voci vogliono che continui anche senza coppe».

