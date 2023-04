Oppini, noto commentatore calcistico televisivo e grande tifoso della Juve, ai microfoni di Radio Bianconera è tornato sul gol annullato a Di Maria contro il Napoli.

LE PAROLE – «Lobotka che fa fallo su Milik e non il contrario. E’ un fallo da non fischiare mai quello. E aggiungo: non ho mai visto il replay sul cross di Chiesa per Vlahovic. Dall’alto magari cambia tutto, perché non c’è l’immagine. Se fosse successo a parti inverse di non avere quell’immagini chissà cosa sarebbe accaduto. La Juve tra Roma, Salernitana, Napoli e un altro paio di partite qualche torto lo ha avuto. E’ un movimento che da Gravina in giù va contro la Juventus e dovrebbero dimettersi, visto anche quanto sta accadendo. Il gol annullato? L’arbitro non doveva farsi correggere dal VAR, è lui che ha visto da due metri e ha valutato l’azione e il contatto e doveva andare avanti con la sua idea».

The post Oppini: «Tanti torti contro la Juve. Gol annullato? Fa fallo Lobotka» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG