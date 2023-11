L’opinione del giornalista e opinionista Franco Ordine ha voluto esaltare la Nazionale: in particolar modo i talenti dell’Inter

Tramite Il Giornale, l’opinionista Franco Ordine ha voluto parlare della Nazionale citando anche i talenti dell’Inter.

«Eppure quel dominio, esaltato dalla corsa e dal talento di Chiesa, Barella e Dimarco, i tre sopra la media di rendimento, non è certo servito a marcare la distanza espressa dalle classifiche di rendimento tra le due nazionali. E persino gli elogi alla tenuta difensiva (da promuovere il debutto di Bongiorno) sono discutibili se si ricordano gli affanni finali e qualche uscita a vuoto di Donnarumma. Per tacere poi del contributo discutibile di Zaniolo e Scamacca. Dietro l’angolo c’è l’europeo da preparare con 4 amichevoli, scavate dentro un calendario reso ancor più tortuoso dal numero di infortuni denunciato ormai da tutte le nazionali (impressionante quello di Gavi, Spagna). Segno che le riforme inseguite da Gravina non possono prescindere da una dieta rigorosa di tornei (Nations league, mondiale per club) a cui dovrebbero chiamare Uefa e Fifa. Il tema del rigore invocato dall’Ucraina (con il suo ct campione del mondo di fair play nelle dichiarazioni finali) è divisivo e resterà tale perché persino gli esperti del ramo (Casarin dice no al rigorino, Calvarese dice sì) sono schierati su fronti opposti».

