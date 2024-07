Il giornalista Franco Ordine sostiene che i rossoneri facciano bene a preferire lo spagnolo all’olandese per tutta una serie di aspetti.

Il Milan ha scelto di non proseguire nella trattativa per Joshua Zirkzee per via dei 15 milioni di euro di commissioni richiesti dal suo procuratore; i rossoneri ora hanno virato decisamente su Alvaro Morata. Franco Ordine sul Corriere dello Sport confronta i due attaccanti ed evidenzia perché secondo lui l’ex Juve e Real è un’opzione migliore. “Morata è già stato nel calcio italiano, ad alto livello, nella Juve finalista di Champions con Allegri. Di quest’ultimo il giudizio è il seguente: ‘Alvaro fa gol nelle sfide importanti’. Secondo requisito: è un professionista esemplare. E come dice Arrigo Sacchi in questi casi: ‘Io mi informavo soprattutto sulla testa del giocatore, perché i piedi potevo accomodarli!’. Ecco, per Morata sei sicuro di introdurre nella cesta dello spogliatoio una mela sana“.

Alvaro Morata

I pro

“Altro spunto: Morata sta disputando da capitano della Spagna l’europeo tedesco. A 31 anni è uno di quegli esponenti esperti, capaci di rappresentare una leadership silenziosa. Infine c’è il costo dell’operazione: 55 milioni (per Zirkzee) contro 13 di clausola (per Morata) sono più di un buon motivo per quei club che rispettano i conti e il bilancio perché – come ricordò proprio lo stesso Arrigo – chi vince aumentando i debiti è come se barasse. Resta da soddisfare l’ultimo capitolo della questione: il gradimento della tifoseria“.

