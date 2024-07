I rossoneri si avvicinano a grandi passi al centravanti spagnolo anche se per chiudere l’affare manca la parte più importante.

Il Milan ha “ufficializzato” per bocca di Zlatan Ibrahimovic l’abbandono della trattativa che porta a Joshua Zirkzee; ora i rossoneri sono andati convinti da Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo ha certamente più esperienza dell’olandese avendo giocato in Juventus, Atlético Madrid, Real Madrid e Chelsea, oltre che in nazionale spagnola, segnando un totale di 208 goal.

I rossoneri fanno sul serio

Il Milan secondo la Gazzetta dello Sport ha già pronta anche l’offerta al giocatore che prevede un contratto fino al 2027 con un ingaggio di 4 milioni a stagione. Questa proposta arriva nel momento in cui il giocatore sta considerando il proprio futuro a seguito di una stagione all’Atletico Madrid che lo ha visto segnare 21 goal, la sua migliore performance realizzativa.

Zlatan Ibrahimovic

Le condizioni dell’affare

Il suo contratto con l’Atletico Madrid ha una clausola rescissoria di 13 milioni di euro: i rossoneri chiaramente sono disposti a pagarla. Alvaro, dal canto suo, ha espresso il proprio malcontento per la situazione in Spagna, lamentando una mancanza di rispetto e felicità che potrebbe indurlo a cercare fortuna altrove. Ha inoltre fatto intendere che, nonostante l’affetto per l’Atlético Madrid, le possibilità di un futuro in un altro paese sono allettanti. Insomma per suggellare il buon esito della trattativa coi rossoneri manca solo l’ok del giocatore: l’attaccante però adesso non pensa al mercato ma solo a concludere nel miglior modo possibile l’Europeo.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG