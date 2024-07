I rossoneri hanno iniziato la preparazione della nuova stagione con una rosa condizionata dalle assenze per i tornei per nazionali ma non solo.

Il Milan ha le idee chiare su dove intervenire per rafforzare il proprio organico: l’allenatore Paulo Fonseca ha delineato le sue esigenze per rendere la squadra più competitiva.

Gli obiettivi

La Gazzetta dello Sport indica che la priorità del nuovo allenatore chiaramente è quella di aumentare il potenziale offensivo della squadra, attualmente affidata ai soli Jovic e Okafor. Subito dopo, l’obiettivo diventa quello di solidificare la difesa e rafforzare il centrocampo per ridurre il numero di goal subiti. In quest’ottica, l’attenzione si è rivolta a Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco: i rossoneri sono vicini a trovare l’accordo con lui per un quadriennale e poi andranno a trattare col club del principato. Emerson Royal è il primo obiettivo sulla fascia destra ma c’è una distanza considerevole tra offerta del Milan e richiesta del Tottenham; non sarà una cosa breve.

Yusuf Yazici

Occasione turca

Una variabile interessante nel mercato del Milan è rappresentata da Yusuf Yazici, ex Lille, ora svincolato. Il turco è stato un punto fermo per Fonseca nella sua ex squadra come dimostrano i 12 goal ed i 4 assist della scorsa stagione. È molto duttile, può giocare trequartista centrale, a destra e come falso nove, ed ha un ingaggio al di sotto del milione di euro.

Niente fretta

I dirigenti non si fanno prendere dall’ansia che invece pervade gran parte della tifoseria: in conferenza stampa sia Ibrahimovic che lo stesso Fonseca hanno predicato calma sottolineando come alla fine del mercato manchino quasi due mesi.

