Ieri è andata in scena la prima seduta della squadra rossonera agli ordini del tecnico lusitano.

In un Milanello piuttosto silenzioso il Milan ieri ha iniziato il ritiro in vista della stagione 2024/25. Soltanto 300 tifosi hanno varcato la soglia del centro sportivo per assistere al primo allenamento, l’assenza rumorosa della Curva Sud e dell’Associazione Milan club (ampiamente annunciata) ha dato vita a un’atmosfera quasi irreale.

Si fa sul serio

L’ambiente si è dimostrato subito ricettivo alle innovazioni portate dal nuovo tecnico portoghese, che non ha esitato a immergersi completamente nelle esigenze e nel ritmo della squadra. L’allenamento, che pure in un contesto spoglio e insolitamente quieto ha sprigionato un’intensità proprio dei momenti più frizzanti della stagione, ha visto Paulo Fonseca assumere un ruolo centrale sin dai primi attimi sul campo. La Gazzetta dello Sport sottolinea il grande coinvolgimento dell’ex allenatore del Lille che ieri sul campo ha spiegato sin da subito alcune delle sue idee tattiche.

Davide Calabria

Le richieste del nuovo allenatore

Diversamente da quanto possa accadere in altre circostanze inaugurali, l’allenamento ha avuto i contorni netti di una vera e propria preparazione intensiva. Fonseca non si è limitato a osservare ma è sceso in campo direttamente, correggendo, spiegando e spesso fermando il gioco durante la partitella per illustrare i movimenti da lui richiesti. La rosea evidenzia come il portoghese voglia una squadra propositiva sin da subito, ha chiesto intensità e costruzione dal basso, fondamentale il ruolo anche del portiere in questo caso. Il primo goal, per la cronaca, lo ha segnato capitan Calabria.

