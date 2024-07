L’ex agente FIFA Marco Selvaggi va un po’ controcorrente sul regista algerino.

Marco Selvaggi ha parlato del mercato del Milan in una lunga intervista rilasciata a Pianeta Milan. “Zirkzee? L’affare non è ancora sfumato ma non è da Milan pagare commissioni folli agli agenti. In alcuni paesi hanno introdotto un limite alle commissioni da versare ma questo regolamento FIFA non vale ancora per l’Italia. Però sul mercato ci sono giocatori migliori di lui e anche con più esperienza. Anche se non nego che sarebbe un bellissimo acquisto per il nuovo ciclo. Con Fonseca potrebbe crescere molto”.

Sull’attaccante belga

“A me Lukaku come giocatore è sempre piaciuto perché fa gol, sa tenere palla e lavora tanto per la squadra. È vero che è stato deludente all’Europeo e 30-40 milioni forse sono troppi. Ma in prestito lo prenderei al volo: ha ancora tanta fame ed è decisivo. Ma prima dovrà far pace con Zlatan. Romelu al Milan solo in prestito o con lo sconto“.

Joshua Zirkzee

Il regista algerino

“Ismaël sarebbe da cedere subito in caso di buon offerta dall’Arabia Saudita o da altri paesi. Non è più il Bennacer che tutti conosciamo. Con i soldi della sua vendita poi il Milan potrebbe rinforzare il centrocampo con altre pedine”.

La situazione del terzino francese

“Theo Hernandez non si discute, rimarrà al Milan. È fondamentale per il progetto rossonero e sarà uno dei leader del futuro. Poi Ibra l’ha detto chiaro e tondo: il francese non si muove. E se lo dice il capo…”.

