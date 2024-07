L’ex procuratore Marco Selvaggi, noto tifoso rossonero, ha bocciato il rendimento dell’attaccante esterno portoghese anche in nazionale.

Marco Selvaggi a Pianeta Milan ha parlato dell’Europeo disputato finora dai giocatori del Milan e ha consigliato qualche acquisto ai dirigenti rossoneri. “Maignan è il miglior portiere della competizione con parate pazzesche. Leão è sembrato svogliato, non è un campione. Mi aspetto di più da Rafa. Invece Reijnders mi è piaciuto tanto finora: recupera palloni, ha corsa e verticalizza. Per quello che riguarda Theo, mi ricorda il Theo versione Scudetto. Che grinta!“. Il Portogallo ha terminato il suo Europeo ai rigori contro la Francia con Theo Hernandez che ha calciato e trasformato il rigore decisivo; Reijnders cercherà domani sera di dire la sua anche contro il centrocampo inglese.

Emerson Royal

Sull’obiettivo

Viene chiesto poi all’agente FIFA un parere su Emerson Royal, terzino del Tottenham che sembrerebbe vicino al Milan: “È un buon giocatore ma sicuramente non da Milan. In giro ci sono terzini più forti. Per arrivare ai livelli di Marcos (Cafù, ndr) ce ne vuole…”. Al momento c’è distanza tra domanda e offerta, i londinesi chiedono 20 milioni di euro. I dirigenti rossoneri sono piuttosto convinti delle sue qualità.

I consigli

“Fossi in Zlatan mi butterei su Kevin Denkey, attaccante di 23 anni dal gol facile del Club Bruges. È una bomba! Dalla Germania sarebbe da prendere Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen. E dalla Francia Leny Yoro che Fonseca conosce bene avendolo allenato”.

