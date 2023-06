Il Milan si sta muovendo in vista del calciomercato estivo anche sulle cessioni. In tal senso le ultime sul futuro di Origi

secondo Calciomercato.com il belga ha un ingaggio pesante, 4 milioni netti a stagione, viene valutato intorno ai 10 milioni di euro dal Diavolo e garantirebbe una ricca plusvalenza, poiché ingaggiato a parametro zero la scorsa estate: gli interessamenti più concreti sono arrivati dalla Turchia, Besitkas e soprattutto Fenerbahce, ma l’ex Liverpool spera si possa aprire un canale per il ritorno in Premier League (primi rumors su Aston Villa e West Ham).

