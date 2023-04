Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan in vista del prossimo mercato estivo. Tra questi potrebbe esserci anche quella di Origi

Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan in vista del prossimo mercato estivo. Tra questi potrebbe esserci anche quella di Origi.

Il belga ha poco più di un mese per convicere in club altrimenti sarà addio. In tal senso potrebbero arrivare come riportato da Calciomercato.com un numero 9 giovane e prolifico e una “riserva” di valore.

The post Origi Milan: rebus futuro, il piano del club appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG