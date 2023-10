L’ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio, durante Maracanà, ha dato la sua opinione in vista di Milan Juventus

Le parole dell’ ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio, durante Maracanà in vista di Milan Juventus:

«La Juve esce dal derby veramente molto bene, con una classifica buona, con più certezze. Logico che se togli Chiesa e Danilo, già parti penalizzato contro una squadra a cui manca Maignan e Theo, ma ha più qualità e idee. L’ambiente e il caso Fagioli? Non credo che intacchi, saranno dispiaciuti per il ragazzo ma magari sapevano qualcosa e sono solo dispiaciuti per lui. Non disturberà tanto»

