Nando Orsi, ex portiere, ha parlato ai microfoni di Radio Radio circa una possibile cessione da parte di André Onana da parte dell’Inter.

PAROLE – «Prendevo Carnesecchi e ciao a tutti, gli mettevo dietro un portiere di esperienza. Ma andare a prendere Trubin non lo so. Avrei preso Carnesecchi mettendogli dietro un portiere esperto come Sommer, Handanovic o Audero, poteva essere chi vi pare. Se vendi Onana a 50, si poteva prendere Carnesecchi, che ha 21 anni e italiano, avrei scelto lui».

