Ouedraogo Milan pista rovente: i rossoneri balzano in pole position per il giovane centrocampista dello Schalke 04

Il Milan continua a seguire molto attentamente Assan Ouèdraogo, giovane stellina dello Schalke 04 che ha attirato su di sé gli occhi di molte big europee.

I rossoneri, ora in pole, starebbero lavorando in maniera attiva in vista della prossima estate: come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non è la clausola a spaventare ma la concorrenza (già foltissima).

