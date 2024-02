Pacifici: «Tra due mesi avremo gli audio Var disponibili dopo la partita». L’annuncio del presidente dell’AIA

Pacifici, presidente dell’AIA, ha annunciato a Le Iene delle novità importanti del Var in Serie A.

PAROLE – «Audio Var disponibili dopo la partita Arriveremo anche a questo. Ma c’è un problema anche legato al giudice sportivo. Come vede, anche l’open VAR è cambiato. Praticamente c’è l’ascolto dell’audio a caldo di alcune situazioni. Noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, ovviamente in linea con quanto previsto dai regolamenti dalla FIGC, dalla possibilità di rivedere gli episodi e sentirli. Quando? Dobbiamo sentire la Federazione, Gravina, e vedremo se possiamo andare su questa strada. Questo non dipende da me, ma i tempi sono brevi. Due mesi massimo».

The post Pacifici: «Tra due mesi avremo gli audio Var disponibili dopo la partita» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG