Il portiere dell’Udinese Daniele Padelli si professa ancora nerazzurro.

Daniele Padelli ha parlato anche di Inter in un certo qual senso durante l’intervista rilasciata a Radio Serie A. “Samardzic? Io sarei stato comunque felice se fosse andato all’Inter l’avrei seguito anche lì, sono tifoso dell’Inter da quando sono bambino. Felicissimo che sia rimasto qua perché ha grandi qualità e riuscirà a crescere e a fare ancora meglio. È conscio del fatto che rimanere a Udine un altro anno sia stata la scelta giusta per riuscire a esplodere più di quanto si è visto ora. Questa piazza per lui può essere davvero un grande trampolino di lancio”. Il centrocampista serbo aveva anche svolto le visite mediche per il club nerazzurro prima di far saltare l’affare a causa di richieste economiche da parte del suo entourage più alte di quanto pattuito.

Antonio Conte

Sul “comandante” Conte

“Conte? Conte è molto forte, in tutto. Lui è metodico e cura ogni singolo dettaglio di qualsiasi cosa. È nato per allenare ed essere al comando di una ‘nave’; deve avere sotto controllo qualsiasi cosa. Mentalmente è fortissimo e riesce a trasmettere alla sua squadra una carica che raramente ho visto. È anche molto preparato tecnicamente. È nato per vincere e mi auguro presto di vederlo su una panchina; non saprei su quale, ma una squadra che ha lui come guida è molto probabile che vinca qualcosa”. Padelli è stato all’Inter dal 2017 al 2021 e quindi ha vinto sotto la guida di Conte anche il diciannovesimo Scudetto.

