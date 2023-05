Il giornalista Giancarlo Padovan tesse le lodi dell’amministratore delegato nerazzurro ma non solo.

Giancarlo Padovan celebra i meriti di Marotta per quanto fatto all’Inter ma non solo. “Giuseppe Marotta, spesso solennizzato con gli aggettivi ottimo o grande, accostati al sostantivo dirigente, è uno che alle parole – misurate, sagge, a volte colte – abbina i fatti. Nei tredici anni in cui l’Inter è stata lontana dalla Champions League, lui ha raggiunto due finali di Champions con la Juventus e una di Europa League proprio con i nerazzurri”.

Giuseppe Marotta

“Quella di Istanbul sarà la quarta – terza di Champions, prima con l’Inter – sperando che questa volta l’esito sia diverso dalle precedenti. Sono fermamente convinto che l’Inter, con i seri problemi della proprietà cinese, non avrebbe avuto anni di prosperità e serenità se il management (tutto il management e non solo Marotta) non fosse stato oculato e competente, previdente e programmatore“.

