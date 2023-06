Ecco le pagelle dei difensori dell’Atalanta durante lo svolgimento della stagione 2022/2023 tra campionato e Coppa Italia

SCALVINI (7,5) – Sicuramente il miglior difensore stagionale dell’Atalanta: completo in tutto per tutto. Roccioso, dinamico e con una visione di gioco che gli permette di essere protagonista nei goal nerazzurri. Non si registrano cali vertiginosi se non nelle ultime giornate (che ci possono stare).

TOLOI (6,5) – L’esempio di cosa voglia dire indossare la maglia dell’Atalanta, nonostante il ritmo non sia più quello di un tempo. Fa una prima parte di stagione ad alti livelli, poi nel girone di ritorno finisce la benzina incappando in errori anche banali. Fondamentale sì, ma spremuto oltre il limite (come tutta la vecchia guardia dietro).

PALOMINO (6+) – La squalifica per doping è stato l’attaccante più difficile da marcare, ma lo sceriffo ne è uscito pulito come l’acqua. Una stagione dove sono tante le volte che toglie le castagne dal fuoco. L’unica pecca sono stati gli infortuni: bicipiti, adduttori e infine alla coscia che gli fa finire la stagione in anticipo.

DJIMSITI (6+) – S’infortuna contro il Milan stando fuori un mese e mezzo, poi il ritorno da titolare, ma attorniato da alti e bassi: considerando che solo ad aprile si vede un briciolo di continuità. L’impegno è presente così come delle prestazioni anche convincenti, nonostante quando debba fare il centrale faccia molta fatica.

OKOLI (6) – Una gestione strana per uno dei centrali italiani più promettenti. Fa fatica a costruire, ma è un pilatro solido e protagonista di quell’Atalanta prima in classifica (e con la miglior difesa). Nonostante serva anche sbagliare per crescere, la follia di Lecce gli chiudono le porte della titolarità. Ritorna dopo mesi come esterno riadattato e non incide.

DEMIRAL (5,5) – Da capo della difesa ai margini della squadra fino ad arrivare al rapporto con Gasperini. Dalla titolarità alla media di 27 minuti giocati (di cui gli ultimi senza testa). Deludente l’atteggiamento a fine stagione, perché al di là delle divergenze, l’Atalanta viene sempre prima di tutto.

