I voti e i giudizi alle protagoniste del match di Serie A femminile: pagelle Juventus Women Pomigliano

Aprile 6 – Vola sul tiro di Martinez, ma a fermarlo ci pensa il palo. Un piccolo brivido in impostazione nel primo tempo

Lenzini 6.5 – Prestazione solida come molte delle 100 con la Juventus Women. Anche un paio di bei cross dalla destra

Salvai 6 – Pilota automatico o qualcosa di molto simile. Dal 75′ Cafferata SV

Cascarino 6.5 – Reattiva in marcatura, avventurosa palla al piede. Comunque bene

Boattin 6 – L’azione si sviluppa più a destra, lei amministra. Dal 83′ Nilden SV

Caruso 6.5 – La giocatrice italiana del momento oggi non segna ma regala qualche sprazzo di classe

Palis 5 – Restano tantissime perplessità. Imprecisa e compassata

Gunnarsdottir 6.5 – Un gol che le serviva per risollevarsi da un periodo nero. Dal 83′ Garbino SV

Cantore 7.5 – In stato di grazia, sull’onda lunga di quanto fatto in Nazionale. Sprinta, sforna cross e fa impazzire la difesa del Pomigliano con giocate di alta scuola. Le manca solo il gol. Dal 75′ Bonansea 6.5 – Si prende lei il pallone sul rigore e spiazza Gavillet

Thomas 6.5 – Accolta quest’estate come le cavallette in Egitto. Ormai un punto fermo della Juventus Women

Beerensteyn 7 – Sembra un po’ svagata, come col Napoli. Poi tutta la sua superiorità emerge in quattro minuti con la doppietta. Sta segnando a raffica in questa stagione

All. Montemurro 6.5 – Partita controllata quasi nella sua interezza, un solo spavento a inizio ripresa. Poi arriva la doppietta di Beerensteyn nel momento giusto e si dimenticano anche le assenze di Nystrom e Girelli

