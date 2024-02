I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per la 18ª giornata di Serie A 2023/24: pagelle Milan Inter Femminile

(inviato al Puma House of Football) – I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per la 18ª giornata di Serie A 2023/24: pagelle Milan Inter Femminile.

TOP: Dompig, Staskova

FLOP: Guagni, Marinelli

VOTI:

Giuliani 6 – Non rischia praticamente nulla, quasi mai chiamata all’ intervento. Punita da Serturini dopo l’errore di Guagni, non può fare nulla per evitare il gol

6 Bergamaschi – attenta insieme a tutto il reparto a non concedere occasioni all’ Inter, sorpresa dall’ errore di Guagni che genera il contropiede di Serturini che riapre il derby

Piga 6,5 – una sua grande giocata in rovesciata favorisce la carambola che porta al 2-0 di Staskova. Attenta in difesa

Mesjasz 6 – Attenta in difesa, sorpresa così come Bergamaschi sull’errore di Guagni che porta al gol dell’ Inter

Guagni 5,5 – errore decisivo nel controllare il pallone che porta al gol di Serturini. In costante difficoltà

Mascarello 6 – Gestisce tanti palloni e non sbaglia quasi mai, sempre nel vivo del gioco

Grimshaw 6,5 – corsa, grinta, e pericolosità, sfiora il gol del 2-0, che arriva poco dopo sul calcio d’angolo generato dal suo tiro in porta (63′ Vigilucci 6)

Dubcova 6 – Lotta e si propone più volte in maniera pericolosa in area di rigore. Un’insidia continua per la difesa

Dompig 7 – una sua azione personale porta all’autogol che stappa il derby, la sua velocità è un enorme problema per la difesa dell’ Inter (81′ Rubio Avila SV)

Marinelli 5 – decisamente la peggiore in campo, iniziative lente e prevedibili. (81’Ijeh SV)

Staskova 7 – Timbra ancora una volta il cartellino alla prima occasione che le capita. Sempre più decisiva (65’Soffia 6)

