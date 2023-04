I voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per la 31esima giornata di Serie A 2022/23: pagelle Milan Lecce

(inviato a San Siro) – Le pagelle dei protagonisti del match tra Milan e Lecce, valido per la 31esima giornata di Serie A

TOP: Leao

FLOP: Rebic, Kalulu, Krunic

VOTI:

Maignan 6 – Poco impegnato nel primo tempo, ma rischia di subire gol a causa di un liscio di Krunic che spalanca la porta a Banda, per sua fortuna il giocatore del Lecce sbaglia

Kalulu 5,5 – In difficolta fisica evidente, fa fatica nel ruolo di terzino. Un suo errore in copertura costa il giallo a Thiaw

Tomori 6 – Contiene bene insieme a Thiaw le inziative del Lecce, la sua corsa fa la differenza

Thiaw 6 – Il migliore della difesa, un errore di Kalulu gli costa il giallo, impone spesso la sua fisicità e smista bene in fase di costruzione (59′ Kjaer 6)

Theo Hernandez 6 – prova qualche sgasata delle sue ma spesso viene contenuto. Si vede assegnare un calcio di rigore poi cancellato dal Var

Tonali 6,5 -Solita corsa e sacrificio in fase difensiva sbaglia qualche appoggio ma poi si rifà servendo l’assist a Leao, confermando l’asse spesso vincente in questa stagione (59′ Bennacer 6)

Krunic 5,5 – Sbaglia molti appoggi in fase offensiva perdendo spesso il tempo di gioco, un suo errore costa quasi il gol del Lecce, con Banda che per sua fortuna grazia i rossoneri

Diaz 6 – Il migliore in campo del Milan nel primo tempo se non fosse per il gol di Leao. Lotta e spesso è difficile togliergli palla (79′ De Ketelaere)

Messias 5,5 – Prova qualche iniziativa ma viene contenuto, entra nell’azione del gol ma spesso pecca in fase di copertura non aiutando Kalulu (59′ Saelemaekers 6)

Leao 7 – Ha il merito di sbloccare il match in maniera inusuale, di testa sfuttando l’assist di Tonali. Un asse spesso vincente con il numero 8 rossonero . Nel secondo tempo si mette in proprio e confeziona la doppietta personale (79′ Origi sv)

Rebic 5 – Si impegna ma perde molti contrasti e sbaglia spesso il controllo decisivo

The post Pagelle Milan Lecce: Leao illumina San Siro, Krunic e Rebic non convincono appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG