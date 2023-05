Il tecnico del Monza ha parlato in conferenza delle voci che lo vedrebbero accostato alla panchina nerazzurra

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha risposto alle presunte voci che lo vedrebbero accostato alla panchina dell’Inter.

LE PAROLE- «Fa sempre piacere, ogni tanto leggo qualcosa. Altre volte lascio perdere. Lavoro tra le 10 e le 12 ore al giorno perché so che devo ancora migliorare e per capire dove mi hanno messo in difficoltà. Sicuramente le voci non mi distraggono. A Monza sto benissimo, sono grato alla società. Non voglio parlare del futuro, sono focalizzato su queste sei partite. Con Galliani e Berlusconi c’è rapporto di stima, amicizia e fiducia. Non c’è nessun problema ma penso alla squadra, tutto il resto lo decideremo a fine campionato»

L’articolo Palladino sull’interessamento dell’Inter: «Fa sempre piacere, non voglio parlare del futuro» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG