Palladino torna sull’espulsione di Jovic: «Per me è giustissima, vi spiego perché». Le sue dichiarazioni in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Monza Raffaele Palladino è tornato sull’ultima sfida di campionato contro il Milan. Le sue parole.

POST VITTORIA COL MILAN – «In questi giorni è stata analizzata la partita, ma è un qualcosa che facciamo sempre o che si vinca o che si perda. Contro il Milan abbiamo interpretato benissimo il match ma per dare ulteriore valore alla vittoria ho detto ai calciatori che bisognerà dare importanza anche alla sfida con la Salernitana»

ESPULSIONE JOVIC – «Dal campo avevo avuto la sensazione che Jovic avesse colpito Izzo, è la reazione che va condannata e proprio per questo per me l’espulsione è giustissima»

The post Palladino torna sull’espulsione di Jovic: «Per me è giustissima, vi spiego perché» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG