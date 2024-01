Si è svolta quest’oggi, la trentaduesima edizione della Panchina d’oro, vinta da Spalletti. Ecco quanti voti ha raccolto Pioli

Stefano Pioli si è classificato terzo nella lista che ha premiato Luciano Spalletti per la panchina d’oro. L’ex Napoli è il successore proprio dell’attuale allenatore del Milan:

come riportato da TMW il ct della Nazionale che ha il grande merito di aver portato il Napoli allo scudetto ha ottenuto 42 voti, secondo posto con sei voti per Simone Inzaghi dell’Inter, tre voti invece per Stefano Pioli.

