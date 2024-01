La Juventus vuole Giacomo Bonaventura. Questa la clamorosa indiscrezione di mercato che coinvolge l’ex Milan. Cosa sta succedendo

La Juventus vuole chiudere l’arrivo di un centrocampista prima dell’1 febbraio alle 20, quando terminerà il mercato. Bonaventura è in cima alla lista di Allegri.

Come riportato da Calciomercato.com tuttavia la missione bianconera per l’ex Milan prevede l’offerta di un contratto di cinque mesi, fino a giugno, con rinnovo automatico di un anno in caso di qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League. L’operazione è complicata, perché Bonaventura, che ha indossato la maglia viola 144 volte con 20 gol e 20 assist, è molto legato a Firenze e alla sua tifoseria.

The post Bonaventura Juve, clamoroso! Contatto tra i bianconeri e l’ex Milan, COSA SUCCEDE appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG