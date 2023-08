Luciano Spalletti si siederà sulla panchina dell’Italia dopo le dimissioni di Roberto Mancini: l’annuncio sarà a breve

Come rende noto Sky Sport, alla fine sarà Luciano Spalletti a sedersi sulla panchina dell’Italia, dopo le dimissioni di Roberto Mancini.

L’annuncio ufficiale arriverà entro domani, con Spalletti che si prenderà l’onere dell’eventuale causa che il Napoli potrebbe intentare contro lui per il mancato pagamento della penale del contratto ancora in essere con i partenopei. In giornata sono attesi contatti tra Gravina e l’allenatore per per definire i dettagli anche sullo staff.

L’articolo Panchina Italia, atteso ad ore l’annuncio: Spalletti sarà il nuovo ct proviene da Inter News 24.

